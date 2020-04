Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat den Bund aufgefordert, die Corona-Soforthilfe für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer nachzubessern. Konkret geht es um den sogenannten Unternehmerlohn, wie der SPD-Politiker mitteilte. Bisher können Unternehmen nur Soforthilfen beantragen, um laufende berufliche Sach- und Mietkosten zu begleichen. Gerade bei Künstlern und Freiberuflern fallen diese Kosten oft weniger ins Gewicht, wegen der Auftragsausfälle fehlt ihnen aber Einkommen zum Lebensunterhalt. Die Betroffenen müssen nach jetziger geltender Lage stattdessen Grundsicherung, also Hartz IV, beantragen.

Aus vielen Gesprächen mit Soloselbstständigen und Kleinstunternehmern sei bekannt, dass gerade die fehlende Möglichkeit, einen Zuschuss zum Lebensunterhalt zu bekommen als Mangel des Programms begriffen werde, sagte Willingmann laut Mitteilung. Dabei zeige die große Nachfrage nach den Corona-Soforthilfen, wie dramatisch die Lage sei.

Für Donnerstag war vorgesehen, dass sich die Wirtschaftsminister der Länder sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einer Telefonkonferenz beraten. Aus diesem Anlass hatten Willingmann und seine SPD-Amtskollegen aus Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Hamburg und dem Saarland sich mit Forderungen an die Bundesregierung gewandt.

In Sachsen-Anhalt gingen nach jüngsten Angaben mehr als 40 000 Anträge auf Soforthilfen zur Abfederungen negativer Folgen durch die Corona-Pandemie ein. Die landeseigene Investitionsbank zahlte bisher in mehr als 11 000 Fällen einen Zuschuss aus. Mehr als 75 Prozent der bisher bewilligten Hilfen ging an Soloselbstständige und Unternehmen mit maximal fünf Beschäftigten, so Willingmann weiter.