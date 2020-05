Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sollen Hotels noch in den Pfingstferien für einheimische Gäste öffnen dürfen. Das sieht ein Konzept von Wirtschaftsminister Armin Willingmann vor, das der SPD-Politiker am kommenden Dienstag mit der schwarz-rot-grünen Landesregierung beraten will. Hotels sollten parallel zur Gastronomie wieder öffnen dürfen, um Sachsen-Anhalter zu beherbergen, sagte Willingmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte das Kabinett bereits zugesagt, dass Restaurants und Cafés am 22. Mai wieder öffnen dürfen. Das wäre einen Tag nach Himmelfahrt. Die Pfingstferien dauern vom 18. Mai bis zum 1. Juni.

Ob es bei dem 22. Mai bleibt, ist offen. Während Sachsen-Anhalt mit diesem Datum vor wenigen Tagen bundesweit Vorreiter war, kündigten jetzt zahlreiche Bundesländer frühere Lockerungen an. So sollen im Nachbarland Niedersachsen Gastronomen schon von Montag an wieder öffnen dürfen, wenn sie höchsten 50 Prozent der Plätze anbieten.

Eigentlich hatte Sachsen-Anhalt angestrebt, mit Sachsen, Thüringen und Niedersachsen möglichst ähnliche Lockerungstermine zu vereinbaren. Restaurants und Cafés sind seit Mitte März geschlossen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Die Gastronomen könnten sich darauf einstellen, dass spätestens am 22. Mai wieder Angebote möglich seien, sagte Willingmann. Es sei jedoch klar, dass die Landesregierung am Dienstag noch einmal über den Zeitplan reden müsse. Falls das Kabinett die Lockerung vorziehen sollte, sollen auch die Hotels entsprechend früher für Sachsen-Anhalter öffnen können. Damit solle der Inlandstourismus angekurbelt werden, sagte Willingmann. Ferienhäuser und -wohnungen dürfen bereits am 15. Mai wieder öffnen - also zu den Pfingstferien.