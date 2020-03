Magdeburg (dpa/sa) - Kurz nach dem Start des Corona-Sofortprogramms für die Wirtschaft hat die Investitionsbank die ersten Anträge bewilligt. Die entsprechenden Zuschüsse sollen spätestens Mittwoch auf dem Konto der begünstigten Unternehmer sein, wie Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag nach einer Telefonschalte mit seinen Kabinettskollegen in Magdeburg sagte. Derzeit seien rund 100 Angestellte der Investitionsbank damit beschäftigt, die gewaltige Flut an Anträgen abzuarbeiten.

Sachsen-Anhalt hatte am Montagmorgen die Formulare online gestellt, mit denen Soloselbstständige und kleinere Betriebe eine staatliche Geldhilfe beantragen können. Binnen eineinhalb Tagen schickten nach Willingmanns Angaben rund 14 700 Betroffene die ausgefüllten Anträge per Mail an die Investitionsbank. Bereits am ersten Tag waren rund 1000 Anträge pro Stunde eingegangen.

Die Soforthilfe kann von Selbstständigen, Freiberuflern, Land- und Forstwirten, Künstlern sowie Firmen mit bis zu 50 Angestellten beantragt werden, die aufgrund der Corona-Krise ihre laufenden Kosten nicht durch andere Quellen decken können. Je nach Betriebsgröße sind Zuschüsse zwischen 9000 und 25 000 Euro möglich, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Der Bund bietet diese Soforthilfen deutschlandweit für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten an. Sachsen-Anhalt ergänzt sie um Hilfen für Betriebe bis 50 Mitarbeiter.

Willingmann appellierte an alle Betroffenen, den Antrag in Ruhe zu lesen und vollständig auszufüllen. Es seien einige ungenaue Anträge eingegangen. Die Soforthilfen könnten bis Ende Mai beantragt und der Topf aufgefüllt werden. "Es besteht kein Grund für übergroße Hektik."

