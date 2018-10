Schierke (dpa) - Auf dem Brocken gibt der Winter an diesem Wochenende eine ordentliche Kostprobe. Am Samstag herrschten auf dem Harzgipfel in 1141 Meter Höhe leichte Minusgrade, ganz wenig Schnee war schon gefallen, wie Wetterbeobachter René Sosna am Samstag berichtete. Am Sonntag werde der Brocken dann komplett überzuckert sein. Sosna erwartet eine Schneedecke von etwa drei Zentimetern. Der erste Schnee ist das allerdings nicht, den gab es schon Ende September. Und das neue Weiß wird auch rasch wieder verschwinden, denn schon von Dienstag an und zum Reformationstag am Mittwoch werden um die sieben Grad auf dem Brocken erreicht.