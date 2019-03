Wintersportler lassen sich mit ihren Skiern einen Schlepplift an der Hexenritt-Abfahrt am Wurmberg im Harz hochziehen. Foto: Swen Pförtner/Archiv Swen Pförtner

Der Wurmberg hat dem Frühling lange getrotzt. Doch ab Montag ist auch dort Schluss mit dem Wintersport. Dabei könnte es nicht nur in den Bergen noch einmal frieren.

Braunlage (dpa/lni) - Der Frühling hat jetzt auch Niedersachsens höchsten Gipfel erreicht. Auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage werde die Wintersportsaison voraussichtlich nach dem Wochenende beendet, sagte der Chef der Seilbahngesellschaft, Dirk Nüsse. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird das Wetter im Harz zum Wochenende freundlich und warm. Das gelte aber auch für alle anderen Landesteile in Niedersachsen, sagte ein Sprecher. "Die Temperaturen steigen am Samstag bis auf 19 Grad."

Derzeit liege auf dem Wurmberg aber noch so viel Schnee, dass trotz der guten Aussichten zwei Abfahrten für Skifahrer und eine Rodelbahn wohl bis einschließlich Sonntag geöffnet bleiben könnten, sagte Seilbahn-Chef Nüsse. Anschließend werde die Bahn, die Braunlage mit dem Gipfel verbindet, in Revision gehen. Sie soll dann zu Ostern wieder geöffnet werden.

Dabei hätte die Skisaison wohl sogar noch etwas verlängert werden können. Denn nach der Vorhersage des Wetterdienstes wird es ab Sonntag landesweit merklich kühler. "Wir erwarten eine Kaltfront", sagte der Sprecher. Sonntag werde es meist noch trocken bleiben. "Aber die Temperaturen werden bis auf neun Grad an der Küste und elf Grad im Binnenland sinken." In der Nacht zum Montag erwartet der Wetterdienst dann sogar noch einmal Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis minus drei Grad. Danach werde das Wetter wechselhaft.

Wechselhaft und durchwachsen sei auch die Wintersaison im Harz gewesen, sagte der Seilbahn-Chef. Am Wurmberg, wo seit einigen Jahren auch Kunstschnee produziert werden kann, habe es zumeist zwar genug Schnee gegeben. Wegen der häufigen Stürme hätten die Liftanlagen aber oft nicht in Betrieb gehen können. In den tiefer liegenden Skigebieten im Harz gab es nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes HTV weniger Schneetage als im Winter 2017/2018. Insgesamt hatte sich der Verband mit der zu Ende gehenden Wintersaison aber "ganz zufrieden" gezeigt.

