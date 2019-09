Magdeburg (dpa/sa) - Eine Delegation mit rund 20 Vertretern aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft und Wissenschaft reist am Sonntag nach Russland. Die Reise führe zunächst nach Moskau und anschließend nach St. Petersburg, teilte das Wirtschaftsministerium in Magdeburg am Freitag mit. "Wir wollen mit dieser Reise ein Signal für einen verstärkten Austausch zwischen beiden Ländern setzen", erklärte Staatssekretär Jürgen Ude. "Auch wenn in manchen politischen Fragen erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestehen, haben wir langfristig ein großes Interesse an einem partnerschaftlichen Verhältnis zu Russland."

Russland hat nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Jahr Güter im Wert von 4,9 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt exportiert, vor allem Erdöl und Erdgas. Der Anteil am Gesamtimport Sachsen-Anhalts lag bei 25,89 Prozent. Unternehmen aus Sachsen-Anhalt führten demnach Waren im Wert von 315 Millionen Euro nach Russland aus. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um pharmazeutische und chemische Erzeugnisse, Kunststoffe, Fahrzeugkomponenten, Papierwaren und Maschinen.