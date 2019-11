Halle (dpa/sa) - Das Wissen auf der über 3600 Jahre alten "Himmelsscheibe von Nebra" stammt aus dem Nahen Osten. Dieser Nachweis ist nun Wissenschaftlern auf Grund von Funden in Süditalien gelungen. Ein Team von Wissenschaftlern des Landesmuseums Halle rekonstruierte die Route bei einer Expedition an der Adriaküste in Süditalien. "Die Forschungsergebnisse geben einzigartige Einblicke in die Infrastruktur der Bronzezeit", sagte Landesarchäologe Harald Meller der Deutschen Presse-Agentur. Die "Himmelsscheibe von Nebra" zeigt die weltweit älteste bekannte, konkrete Darstellung astronomischer Phänomene.