Magdeburg (dpa/sa) - An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird heute das sogenannte "Eduroam OffCampus"-Netzwerk offiziell freigeschaltet. Studierende und Angehörige der Universität können ab sofort vom gesamten Stadtgebiet aus drahtlos und verschlüsselt auf Forschungsdaten und Dienste der Hochschule zugreifen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Ermöglicht werde darüber hinaus auch der Zugang zu rund 2000 wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und Europa, die sich am europaweiten Verbund drahtloser Netzwerke "Eduroam" beteiligen.

Das Netzwerk umfasst in Magdeburg neben der Universität auch die Hochschule Magdeburg-Stendal, das Uniklinikum sowie die Forschungseinrichtungen von Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und Max-Planck. Das Wirtschaftsministerium förderte den Aufbau des "Eduroam OffCampus" mit 223 000 Euro.