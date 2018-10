Wittenberg (dpa/sa) - Die Stadt Wittenberg ist von Freitag an erneut Gastgeberin für das Renaissance Musikfestival. Die 13. Auflage steht im Gedenken an den 30-jährigen Krieg, der 1618 vor 400 Jahren begann. Laut Veranstalter soll daran erinnert werden, welch unermessliches Leid dieser Krieg über die Menschen brachte. Die Musiker wählten dazu Werke geistlicher und weltlicher Musik, so unter anderem von Heinrich Schütz und Claudio Monteverdi. Bis zum 31. Oktober stehen elf Konzerte, zehn Kurse für Instrumentalspiel und Tanz, der alljährliche historische Tanzball und eine Instrumentenausstellung auf dem Programm.

