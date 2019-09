Magdeburg (dpa/sa) - Ein 78-Jähriger ist nach einem Brand in einer Magdeburger Senioreneinrichtung für betreutes Wohnen gestorben. Der Mann, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Den Angaben zufolge ging das Feuer von einem Kochtopf in der Küche aus. Weil sich der Rauch über mehrere Etagen ausgebreitet hatte, evakuierten die Einsatzkräften Teile des Gebäudes. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

20 Menschen in der Einrichtung für betreutes Wohnen kamen in anderen Häusern auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftung unter. Die Feuerwehr war über eine Brandmeldeanlage gegen 20.00 Uhr am Donnerstagabend alarmiert worden. Den entstandenen Schaden schätzte die Feuerwehr auf 50 000 Euro.

Pressemitteilung