Haldensleben (dpa/sa) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde ist ein Wolf getötet worden. Das Tier sei am Montag auf der Kreisstraße 1142 zwischen den Bundesstraßen 189 und 71 über die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Dienstag in Haldensleben mit. Dabei sei es von einem Pkw erfasst worden.