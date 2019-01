Wolfgang Böhmer (CDU), ehemaliger Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, spricht in einem Hörsaal. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg (dpa/sa) - Im ersten Leben Gynäkologe und Chefarzt, im zweiten Berufspolitiker und Ministerpräsident: Wolfgang Böhmer (82) sieht die Politik als Bereicherung für sein Leben. "Ohne diese Erfahrung wäre ich halbblind geblieben. Ich kannte mich wirklich gut aus in den Bäuchen anderer Menschen, aber das ist nicht die ganze Welt", sagte Böhmer am Donnerstag an der Universität Magdeburg. Heute sei sein Rat nicht mehr gefragt. "Ich habe mich auch dran gewöhnt, dass die, die jetzt im Geschäft sind, alle klüger sind als ich." Böhmer war zwischen 2002 und 2011 Ministerpräsident.