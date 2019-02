Magdeburg (dpa/sa) - Ein 22-Jähriger hat in Magdeburg seine Freundin angegriffen und später die Scheibe eines Polizeiautos zerstört. Der Mann habe am Montag seine gleichaltrige Gefährtin in einer Wohnung attackiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend wiesen ihn Polizisten an, die Wohnung zu verlassen. Am Abend kam es erneut zum Streit zwischen dem Paar. Zeugen alarmierten die Beamten, weil der 22-Jährige vor dem Wohnhaus die Frau erneut angegriffen haben soll. Vor Ort beleidigte er die Polizisten und trat aggressiv auf. Die Beamten nahmen ihn fest. Im Polizeiwagen trat er mit den Füßen gegen eine Scheibe und zerstörte sie dabei völlig. Der 22-Jährige musste über Nacht in Gewahrsam bleiben. Er hatte Drogen genommen und Alkohol getrunken.