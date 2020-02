Magdeburg (dpa/sa) - Im vergangenen Jahr haben sich weniger Menschen für den Bundesfreiwilligendienst entschieden. In Sachsen-Anhalt waren es im Durchschnitt der Monate 1877 Frauen und Männer, wie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben mitteilte. Im Jahr 2018 hatte der Schnitt noch bei gut 2100 Bundesfreiwilligen im Land gelegen. Bundesweit ging die Zahl der Bufdis von durchschnittlich 41 190 auf rund 39 200 zurück. Warum die Zahlen rückläufig sind, konnte das Bundesamt nicht gesichert sagen. Die Freiwilligen unterstützen in Krankenhäusern und Altenheimen, aber auch bei Umweltschutz, Sport und Kultur. In der Regel dauert ihr Einsatz zwölf Monate.

