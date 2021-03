Halle (dpa/sa) - Die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit ist im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt gesunken. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen nahm 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund vier Prozent auf 1387 Millionen Arbeitsstunden ab, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Erwerbstätigen sei im gleichen Zeitraum lediglich um 1,4 Prozent gesunken.

Die Zahlen spiegelten insbesondere die Ausweitung der Kurzarbeit während der Pandemie wider, die sich nicht in der Zahl der Erwerbstätigen, aber in der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden niederschlug. Die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen sank 2020 um 40 Stunden auf 1399 Stunden. Damit lag die Arbeitszeit pro Kopf in Sachsen-Anhalt um 67 Stunden über dem Bundesdurchschnitt.

