Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Industriebetriebe 2018 gesunken. Binnen eines Jahres ging sie von 1469 auf 1420 zurück, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Parallel habe die Zahl der Beschäftigten um ein Prozent zugenommen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Die Umsätze hätten um 5,1 Prozent zugelegt.

Als wirtschaftliches Schwergewicht des Landes machten die Statistiker den Saalekreis aus. Dort habe es im vergangenen Jahr 160 Betriebe mit zusammen mehr als 13 300 Industriebeschäftigten gegeben. Sie hätten mehr als ein Viertel aller Industrieumsätze Sachsen-Anhalts erwirtschaftet. Vor allem die Herstellung chemischer Erzeugnisse und die Herstellung von Mineralölerzeugnissen dominiere dort.

Die meisten Industriebetriebe, genau 164, seien im Landkreis Harz ansässig, hieß es. Vor allem die Herstellung von Metallerzeugnissen und der Maschinenbau seien vorherrschend. Die meisten Industriebeschäftigten gab es laut den Statistikern im Landkreis Börde. Es seien rund 16 100 Menschen gewesen und damit zwölf Prozent aller Industriebeschäftigten im Land. Die Spezialisierungen gingen vor allem in den Bereich der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und des Maschinenbaus.

Die Statistiker hatten für die Erhebung Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden befragt.

Pressemitteilung