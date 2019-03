Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl von Kindern, die in Pflegefamilien aufgenommen werden. Insbesondere Inobhutnahmen jüngerer Kinder nahmen in den vergangenen Jahren zu, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken-Landtagsfraktion hervorgeht. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten würden Pflegefamilien gesucht.

Die Kosten pro Pflegekind und Jahr sind den Angaben zufolge regional sehr unterschiedlich, es gebe Differenzen von bis zu 30 Prozent. Häufiger tauchten Integrationsprobleme im Heim, in Pflegefamilien und in der Schule auf. Details zu ihren Erkenntnissen und daraus resultierende Forderungen präsentiert die Linken-Fraktion heute in Magdeburg.