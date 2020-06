Halle (dpa/sa) - Die Zahl der in Sachsen-Anhalt zugelassenen Kraftfahrzeuge ist bis zum 1. Januar des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 11 000 gestiegen. Gut 1,48 Millionen Fahrzeuge seien zum Stichtag zugelassen gewesen, was einem Anstieg um 0,7 Prozent im Vergleich zum 1. Januar 2019 bedeutet habe, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle am Dienstag mit. Spitzenreiter waren mit 1,21 Millionen zugelassener Fahrzeuge Pkw, gefolgt von gut 110 000 Lkw. Platz drei nahmen die Motorräder ein, von denen etwas mehr als 95 000 in Sachsen-Anhalt zugelassen waren.

Bei den Autos dominierten nach wie vor die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Den stärksten Zuwachs hatten die E-Autos mit einem Plus von 54,9 Prozent, allerdings waren insgesamt lediglich 1332 Personenkraftwagen mit Elektroantrieb zugelassen. Besser standen die Hybridantriebler da, deren Gesamtzahl bei einem Zuwachs von 47 Prozent auf mehr als 10 000 anstieg.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes