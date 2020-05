Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt dürfen zahlreiche Gaststätten von Montag an wieder öffnen. In der Stadt Halle waren am Freitag 56 von 130 Anträgen auf eine vorzeitige Öffnung von Gastronomiebetrieben bewilligt. Das teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) mit. Es sei noch möglich, bis zum Nachmittag (16.00 Uhr) weitere Anträge einzureichen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sie alle eingegangenen Anträge bis Montagvormittag geprüft haben wird.

In fast allen Regionen in Sachsen-Anhalt dürfen Gaststätten schon mit Beginn der Pfingstferien am kommenden Montag öffnen. Hierfür sind jedoch Einzelfallprüfungen vorgesehen.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz teilte mit, dass neun Betriebe Anträge gestellt hätten, die bewilligt wurden. Im Landkreis Harz sind den Angaben zufolge 101 Anträge auf Öffnung eingegangen. Davon seien bereits 74 genehmigt und zwei abgelehnt worden. Aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld heißt es, 32 Betriebe hätten Anträge gestellt. "Die Anträge werden im Laufe des heutigen und wenn nötig am morgigen Tag bearbeitet und beschieden", hieß es am Freitag. In Dessau wurden bis zum Mittag 19 Anträge eingereicht.