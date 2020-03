Halle/Magdeburg/Stendal (dpa/sa) - Die Welle von Absagen und Schließungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geht auch in Sachsen-Anhalt weiter. Unter anderem kündigten der Bergzoo in Halle und das Bauhaus Museum in Dessau am Freitag an, ihre Türen von Samstag an zu schließen. Der Spielbetrieb des Theaters der Altmark Stendal wird laut Mitteilung ab sofort eingestellt. Zudem sagte die Industrie- und Handelskammer Magdeburg die bundeseinheitlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 in allen Ausbildungsberufen ab. Auch alle Weiterbildungsprüfungen zwischen dem 16. März und dem 24. April wurden eigenen Angaben zufolge gestrichen.

Mitteilungen des Sozialministeriums