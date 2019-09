Bad Schmiedeberg (dpa/sa) - Bei der Notbremsung eines Schulbusses sind am Donnerstag in Bad Schmiedeberg zehn Kinder verletzt worden. Als der Busfahrer von einer Haltestelle im Ortsteil Pretzsch losfahren wollte, missachtete eine 34-jährige Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen dessen Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer bremste. Von den 26 Kindern im Schulbus verletzten sich zehn und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht, allerdings war keines der Kinder lebensgefährlich verletzt. Der Busfahrer blieb unverletzt. Die Autofahrerin setzte nach dem Vorfall ihre Fahrt fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die Frau aus Pretzsch konnte später jedoch ermittelt werden.