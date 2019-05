Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg entsteht ein Forschungsstandort für künstliche Intelligenz. Das "Centrum für Industrielle Intelligenz" soll Methoden und Algorithmen für den konkreten Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie entwickeln. Beteiligt seien das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) und die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, teilte das IFF am Donnerstag mit. Am 23. Mai soll das Forschungszentrum offiziell eröffnet werden.

Künstliche Intelligenz sei besonders für die Industrie eine große Herausforderung, teilte das IFF weiter mit. Die internationale Konkurrenz sei der deutschen Wirtschaft auf diesem Feld voraus. Die Bündelung von Kompetenzen in einem Forschungszentrum soll deshalb helfen, den Anschluss an das internationale Niveau zu halten. Wissenschaftliches Fachwissen und die spezifischen Bedarfe der Unternehmen sollen zusammengeführt werden. Dazu seien auch internationale Expertennetzwerke geplant.