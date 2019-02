Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv Patrick Pleul

Finneland (dpa/sa) - Im Burgenlandkreis haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat in Finneland wurde in der Nacht zu Montag gesprengt und vollständig zerstört, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 3500 Euro. Wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.