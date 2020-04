Magdeburg (dpa/sa) - Mit verlängerten Öffnungszeiten und für höchstens 1000 Besucher gleichzeitig startet der Magdeburger Zoo am Donnerstag nach der coronabedingten Schließung neu. Täglich sei von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Mit einer Stunde mehr am Morgen und zwei am Abend sollten Besucherströme entzerrt werden. Zooläden, Tierhäuser, begehbare Tieranlagen, Spielplätze und Streichelgehege blieben geschlossen.

