Sangerhausen (dpa/sa) - Wegen zu hoher Nitratwerte gibt es in Sangerhausen Probleme mit dem Trinkwasser. In einem Teil der Stadt sollen Kinder bis zum Alter von zwei Jahren bis auf weiteres kein Wasser aus der Leitung trinken. Eine entsprechende Anordnung habe das Gesundheitsamt am Freitag erlassen, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz mit. Üblicherweise werde diese Ersatzwasserversorgung über Getränke-Flaschen sichergestellt, sagte ein Kreissprecher. Nach Angaben des Wasserverbands Südharz sind vier Stadtteile von Sangerhausen betroffen, in denen rund 8000 Menschen leben.

In einem Hochbehälter für die Trinkwasserversorgung sei der Nitrat-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten worden, teilte der Kreis weiter mit. Zuletzt seien 53 Milligramm pro Liter gemessen worden. Nitrat wird häufig in Düngemitteln auf den Feldern eingesetzt und gelangt so ins Grundwasser.

Der Behälter werde von mehreren Brunnen gespeist, sagte der Sprecher des Landkreises. Grund für den erhöhten Nitratgehalt des Wassers sei die anhaltende Trockenheit. Regenwasser könne helfen, das Brunnenwasser zu verdünnen und so die Belastung zu senken. Der Wasserverband muss das Trinkwasser nun mindestens alle zwei Tage überprüfen und dem Gesundheitsamt melden.