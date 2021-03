Belleben (dpa/sa) - Mit 80 Kilometern pro Stunde hat bei Belleben (Salzlandkreis) ein Zug einen Pfosten überrollt. Die Diesellok sei bei dem Unfall am Samstagabend so schwer beschädigt worden, dass Treibstoff ausgelaufen sei, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Feuerwehr konnte das Leck behelfsmäßig abdichten und der Zug mit acht Fahrgästen noch bis zum Bahnhof Könnern weiterfahren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die im Bereich der Gleise am Samstagabend Personen gesehen haben.

