Magdeburg (dpa/sa) - Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und illegalen Waffenbesitz hat die Polizei in Sachsen-Anhalt zwei Personen vorläufig festgenommen. Der 39-jährige Mann und die 40 Jahre alte Frau befänden sich nach wie vor in Polizeigewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Magdeburg mit. Die beiden Tatverdächtigen waren am Mittwoch bei Durchsuchungen in Magdeburg und dem Salzlandkreis festgenommen worden.

Bei der Aktion hatten den Angaben zufolge rund 300 Polizisten 20 Objekte ins Visier genommen. Dabei stellten sie unter anderem 1,8 Kilogramm Amphetamine sowie weitere Drogen wie Marihuana, Cannabis und Kokain sicher. Außerdem beschlagnahmten die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld, Handys, Speichermedien und verschiedene Waffen wie eine Schreckschusspistole, eine Machete und mehrere Messer.