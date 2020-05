Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Kinder und zwei Erwachsene sind bei einem Brand in einem Magdeburger Wohnhaus verletzt worden. Das Feuer sei am Abend im ersten Stock des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sudenburg ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Erwachsene und vier Kinder brachten sich demnach selbst aus der Wohnung und der darüber liegenden Einheit in Sicherheit. Zwei Kinder und zwei Erwachsene kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand.