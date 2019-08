Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem SEK-Einsatz in Magdeburg mit zwei Festnahmen hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die zwei Männer erlassen. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die 21 und 29 Jahre alten Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt (JVA), wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte die beiden Deutschen am Sonntagmorgen im Stadtteil Sudenburg festgenommen. Anlass war ein Streit vor einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde ein 31 Jahre alter Deutscher den Angaben nach durch einen Schuss aus einer Gasdruckpistole und durch Hammerschläge schwer verletzt.