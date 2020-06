Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt bleibt auf niedrigem Niveau. Am Freitag wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden lediglich zwei neue Infektionen gemeldet, wie das Sozialministerium mitteilte. Beide Fälle sind den Angaben zufolge in Magdeburg aufgetreten. Am Donnerstag war bekanntgegeben worden, dass in der Landeshauptstadt eine Grundschule und ein Hort wegen mehreren Corona-Fällen wieder schließen mussten. Die Stadt wollte am Nachmittag über die aktuelle Situation informieren.

Landesweit wurden somit bislang insgesamt 1735 Infektionen nachgewiesen. 56 Menschen, bei denen eine Coronavirus-Ansteckung festgestellt wurde, sind gestorben. Schätzungen zufolge sind bereits 1633 Menschen, die sich nachweislich infiziert hatten, wieder genesen. 264 Patienten wurden im Krankenhaus behandelt.

Pressemitteilung