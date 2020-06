Magdeburg (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg muss in der Schlussphase der Saison größtenteils auf Charles-Elie Laprevotte verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen groben Foulspiels für zwei Begegnungen gesperrt. Das teilte der FCM am Donnerstag mit. Laprevotte hatte am Mittwoch beim 0:0 bei der SpVgg Unterhaching bereits nach 13 Minuten die Rote Karte gesehen.

