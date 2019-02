Magdeburg (dpa/sa) - In der VIP-Lounge einer Magdeburger Disko sind bei eskalierten Streitigkeiten zwei Männer verletzt worden. Ein 24-Jähriger soll einen 20-Jährigen in der Nacht zu Samstag zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er ihm - schon am Boden liegend - gegen den Kopf getreten. Dabei soll der Jüngere bewusstlos gewesen sein. Außerdem wurde ein 34 Jahre alter Besucher von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Die beiden verletzten Männer seien in ein Krankenhaus gekommen. Laut Polizei soll es zuvor Streitigkeiten in dem VIP-Bereich der Disko gegeben haben - ob und wie die Fälle zusammenhingen, war aber zunächst unklar. Auch Alkohol spielte wohl eine Rolle.