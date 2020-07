Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild Center for Disease Control

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der im Labor bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, wurden bis Mittwoch (Stand: 10.36 Uhr) insgesamt 1975 Fälle im Land erfasst. Das waren zwölf mehr als am Vortag. Davon wurden vier aus Magdeburg, drei aus dem Landkreis Börde, zwei aus dem Landkreis Jerichower Land und jeweils eine bestätigte Infektion aus Halle, dem Salzlandkreis und dem Altmarkkreis Salzwedel gemeldet. Landesweit sind bisher 62 mit dem Coronavirus infizierte Menschen nach Ministeriumsangaben gestorben. 1840 Menschen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus festgestellt wurde, gelten Schätzungen zufolge inzwischen als genesen.

