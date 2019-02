Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Die Zahl der neugegründeten Stiftungen in Sachsen-Anhalt hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr zwölf neue Stiftungen gegründet, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Donnerstag mitteilte. Damit liege die Wachstumsrate der Stiftungen in Sachsen-Anhalt bei fast fünf Prozent - bundesweit seien es durchschnittlich rund zwei Prozent. Insgesamt gebe es 309 Stiftungen im Land, damit liege Sachsen-Anhalt bei der Stiftungsdichte allerdings unter dem Bundesschnitt. Halle und Magdeburg belegen beim deutschlandweiten Städteranking den 63. Platz mit je 15 Stiftung auf 100 000 Einwohner.

Bundesweite Pressemitteilung