Denkmalschutzexperten sichern jetzt die Südseite des Gotteshauses in Seehausen.

Seehausen l In fast zehn Meter Höhe über dem Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde St. Laurentius Seehausen/Börde sitzen Karsten Rößler und Uwe Kalmring auf einem Gerüst. Immer wieder tauchen sie ihre Maurerkellen in den mit Mörtel gefüllten Bottich ein. Den Mörtel schmieren sie dann mit sicherer Hand und scharfem Auge in die ausgehöhlten Fugen zwischen den Sandsteinen. Die beiden Experten der Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg und zwei weitere Kollegen sind zurzeit dabei, die Südseite der Kirche St. Laurentius Seehausen zu sanieren.

Täglicher Besuch der Baustelle

Der Seehäuser Pfarrer Thomas Seiler ist genauso wie die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde St. Laurentius seit Jahren unermüdlich mit der Instandsetzung des Gotteshauses beschäftigt. Mit großem Interesse und sehr viel Herzblut verfolgt er nunmehr wie die Sanierung des Gotteshauses auf die Schlussgerade einbiegt. Nahezu täglich ist Seiler auf der Baustelle anzutreffen. Ohne Probleme erklimmt er die schmalen Stufen der Metallleitern, die die immer weiter nach oben führenden Etagen des Gerüstes verbinden, das gegenwärtig an der Südseite des Gotteshauses steht. Ganz oben auf der letzten Etage in fast zehn Metern Höhe angekommen, erkundigt er sich bei den Bauarbeitern nach dem Stand der Dinge.

200 Sandsteine ausgetauscht

„Dass sind ganz fleißige Arbeiter“, berichtet Seiler. Bevor sie jetzt mit dem Verfugen des Mauerwerk begonnen haben, tauschten sie bereits etwa 200 Sandsteine aus. Die waren von Wind und Wetter der vielen Jahrzehnte marode und mussten in mühevoller Kleinarbeit am Boden wieder aufgearbeitet werden. Erst danach setzten sie die Denkmalschutzexperten wieder ins Mauerwerk, das sie jetzt neu verfugen. „Die Mixtur des Mörtels ist unser Geheimnis“, sagt Vorarbeiter Karsten Rößler. Den Mörtel mit seinen geheimen Zutaten haben die Maurer selbst angesetzt. Er sei nach den Worten von Rößler bestens dazu geeignet, bei der Sanierung von altem, historischem Mauerwerk verwendet zu werden, ohne an dem Gemäuer Schaden anzurichten. Damit die Fugen in Ruhe und nicht zu schnell trocknen, haben die Bauarbeiter die Südseite mit großen Planen verhüllt. „Das ist hier die Südseite, da knallt die Sonne besonders intensiv“, verdeutlicht Rößler. Würde der Mörtel in den Fugen zu schnell trocknen, würde er verbrennen und heraus bröckeln. Die Bauleute müssten von vorne beginnen.

Die Sanierung der Südseite der Kirche St. Laurentius Seehausen kostet insgesamt 102.000 Euro. 32.000 Euro davon bringt die Kirchengemeinde Seehausen aus Eigenmitteln auf, der Rest sind Zuschüsse, Spenden und Fördermittel.

Termin fällt Corona zum Opfer

„Wir danken der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Stiftung Kirchenbau, dem Förderverein Seehäuser Kirchen und unserem Kirchenkreis Egeln und vielen privaten Stiftern, die uns finanziell unterstützen“, freut sich Pfarrer Thomas Seiler über den breiten Rückhalt, den das Projekt findet. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass uns die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSDS) dafür wieder mit 30 000 Euro unterstützt“, sagt er. Die DSDS hatte bereits 2016 die Fußboden- arbeiten im Kirchenschiff und 2018 die Fassadensanierung von Chor und Nordseite mit 70.000 Euro gefördert. St. Laurentius gehört zu den knapp 590 Objekten, die die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz allein in Sachsen-Anhalt fördern konnte. Zudem erhalten die Seehäuser Geld von der Stiftung Kirchenbau.

Bei aller Freude über die weitere Sanierung der St. Laurentius Kirche ist Pfarrer Thomas Seiler auch etwas traurig. Nicht über den Baufortschritt, sondern darüber, dass ein besonderer Termin in der Kirche wegen der Corona-Kontakbeschränkungen ausfallen muss. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) wollte am 16. September in St. Laurentius einen Pressetermin veranstalten.

Das Seehäuser Gotteshaus ist die 1000. Kirche, die von der Stiftung KiBa vor dem Verfall gerettet werden konnte. Dazu wollte Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), nach Seehausen kommen.