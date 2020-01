Burgau (dpa) - Bei einer Massenkarambolage auf der A8 in Bayern sind 18 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nach einem Zusammenstoß zweier Autos krachten neun weitere Fahrzeuge auf der zum Teil schneebedeckten Fahrbahn in die Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto überschlug sich, die 51 Jahre alte Fahrerin verletzte sich dabei schwer. Insgesamt waren den Angaben zufolge 23 Menschen im Alter zwischen 26 und 60 Jahren beteiligt. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Stuttgart für drei Stunden gesperrt.