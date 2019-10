Sevilla (dpa) - Die US-Sängerin Ariana Grande geht bei der Vergabe der MTV Europe Awards in Spanien als Favoritin in das Rennen um die Musiktrophäen. Sie hat sieben Gewinnchancen, darunter in den Sparten "Bester Künstler" und "Bestes Lied", wie der Musik-Sender MTV bekanntgab. Fans stimmen online über die Preisträger ab. Je sechs Nominierungen gingen an Shawn Mendes, Lil Nas X und Billie Eilish. In der Sparte "Best German Act" treten AnnenMayKantereit, Juju, Luciano, Rammstein und das Duo Marteria und Casper gegeneinander an. Die MTV Europe Music Awards werden am 3. November in Sevilla vergeben.