Hannover (dpa) - Wegen möglicher Millionen-Unterschlagungen aus einem Flüchtlingsetat ist ein leitender Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hannover verhaftet worden. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem würden dem 46-Jährigen Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen. Mittels fiktiver Rechnungen soll er für Bewachungsleistungen in Flüchtlingsunterkünften mehr als drei Millionen Euro abgerechnet haben, die Leistungen wurden aber nie erbracht.