Berlin (dpa) - Titelverteidiger Bayern München ist nach einem 3:0 - Sieg beim VfB Stuttgart zumindest über Nacht Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Neuzugang Leon Goretzka brachte die Gäste bei seinem Startelf-Debüt in der 37. Minute in Führung. Torjäger Robert Lewandowski legte nach, Thomas Müller traf in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena zum Endstand. Es war der 400. Bundesliga-Auswärtssieg der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte. Die noch sieglosen Schwaben sind jetzt Tabellenletzter.