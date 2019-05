Los Angeles (dpa) - Nach zwölf Jahren und 279 Episoden hat sich in den USA die Sitcom "The Big Bang Theory" mit einer emotionalen Folge vom Bildschirm verabschiedet. Im einstündigen Finale, das am Abend ausgestrahlt wurde, gab es für mehrere Charaktere Grund zum Feiern. "Und das war es, Leute. Jetzt fühlt es sich so verdammt echt an", schrieb Penny-Darstellerin Kaley Cuoco nach der Ausstrahlung auf Instagram, zusammen mit einem weinenden Emoji. Jim Parsons, Johnny Galecki und Mayim Bialik posteten Bilder von den Dreharbeiten.