London (dpa) - Der britische Vize-Premierminister David Lidington hat kein Interesse am Amt seiner Chefin Theresa May. May mache einen "fantastischen Job", sagte Lidington, der angeblich als Interims-Premierminister gehandelt wird, zu Journalisten. Er glaube nicht, dass er ihren Posten übernehmen wolle. Er bewundere May, wie sie mit ihren Aufgaben umgehe. Einem Bericht der "Times" zufolge könnte May schon bald wegen des Brexit-Streits von ihrem Kabinett zum Rücktritt gezwungen werden.