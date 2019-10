Weißenfels (dpa) - Filmreife Unterstützung für den Syntainics MBC Weißenfels: Der Basketball-Bundesligist wirbt mit einer persönlichen Videobotschaft von Hollywood-Star Charlie Sheen für sein Heimspiel gegen Bayern München. Die Begegnung findet am 24. November in der Arena Leipzig statt. "Wie geht's Euch? Hier ist Charlie Sheen. Und ich helfe, das BBL-Spiel zwischen dem Syntainics MBC und Bayern München zu organisieren", sagt der Schauspieler in dem 50 Sekunden langen Clip. Der MBC erhofft sich, mit der prominenten Unterstützung mehr VIP-Tickets für das Spiel zu verkaufen.