Paris (dpa) - Der verheerende Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat auch in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte den Franzosen Unterstützung beim Wiederaufbau zu. Deutschland sei "gerne bereit", mit seiner Expertise und Erfahrung daran mitzuwirken, sagte die Kanzlerin. Notre-Dame sei ja nicht nur das Symbol des Christentums in Frankreich, sondern Notre-Dame sei auch unser gemeinsames europäisches Erbe, das wir miteinander teilen, sagte Merkel.