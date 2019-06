Berlin (dpa) - Der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, ist zurückgetreten. Schäfer habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters seinen Rücktritt angeboten, "um weiteren Schaden vom Jüdischen Museum Berlin abzuwenden", teilte das Museum mit. Grütters erklärte, sie respektiere Schäfers Entscheidung. Vorübergehend übernehme der Geschäftsführende Direktor Martin Michaelis die Leitung. Am 20. Juni gebe es eine Sondersitzung des Stiftungsrats, so das Museum. Um das Haus hatte es in den vergangenen Monaten politische Turbulenzen gegeben.