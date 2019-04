London (dpa) - Schätzungsweise elf Millionen Todesfälle im Jahr sind weltweit gesehen auf ungesunde Ernährung wie zu viel zuckerhaltige Getränke oder zu wenig Gemüse zurückzuführen. Das ist jeder fünfte Todesfall, schreiben internationale Forscher im Fachblatt "The Lancet". Demnach gab es 2017 in Deutschland 162 Todesfälle pro 100 000 Einwohner. Das Hauptproblem sei zu niedriger Konsum von Vollkornprodukten. Deutschland liegt nach den Daten auf Platz 38 von 195 Staaten. Die wenigsten Todesfälle durch ungesunde Ernährung gibt es demnach in Israel, die meisten auf den Marshallinseln.