Arnsberg (dpa) - Nach dem Wohnhausbrand mit drei Toten in Arnsberg wollen Ermittler die noch ungeklärte Brandursache herausfinden. Dabei soll ein Brandgutachter helfen, den die Staatsanwaltschaft Arnsberg beauftragt hat. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Obergeschoss des Hauses aus und breitete sich auf das Dach aus. Drei männliche Bewohner kamen ums Leben. Feuerwehrleute fanden sie leblos in dem brennenden Haus.