Paris (dpa) – Die Bewegung der "Gelbwesten" will in Frankreich auch an diesem Wochenende wieder protestieren. Mit größeren Aktionen wird heute in Paris, Toulouse, Bordeaux, Montpellier und Lyon gerechnet. Auch diesmal wollen die Behörden wieder mit einem großen Sicherheitsaufgebot auf die Proteste reagieren. Es ist das zehnte Wochenende in Folge, an dem die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik des französischen Staatschefs Emmanuel Macron auf die Straße gehen. Am vergangenen Samstag nahmen an den Protesten nach offiziellen Angaben landesweit 84 000 Menschen teil.