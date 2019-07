Brüssel (dpa) - Beim Sondergipfel der EU zur Besetzung der Spitzenposten sind die Einzelgespräche von Ratschef Donald Tusk mit den Staats- und Regierungschefs abgeschlossen worden. Wie es hieß, wollte Tusk die 28 Staatenlenker wieder zu Beratungen in großer Runde zusammenrufen, nachdem er mit jedem einzelnen gesprochen hatte. Tusk hatte den Gipfel am späten Abend unterbrochen, weil keine Lösung in Sicht war. Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollen bei dem Treffen eine Lösung für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und die Besetzung anderer Spitzenposten finden.