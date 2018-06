Brüssel (dpa) - Die EU will noch heute Klage gegen die US-Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte bei der Welthandelsorganisation WTO einreichen. "Die Europäische Union muss ihre Interessen eindeutig vertreten", sagte die Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel. Zudem werde man zusätzliche Zölle auf eine Reihe von US-Importen erheben. Dies bedeute jedoch nicht, dass die USA "nicht unser engster Partner, Freund und Alliierter sind, das bleiben sie". Die USA verhängen von heute an Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der EU, aus Mexiko und Kanada.