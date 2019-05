Washington (dpa) - Der Senat von Alabama hat ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen in dem US-Bundesstaat in fast allen Fällen verbieten soll. Ärzte, die dagegen verstoßen, sollen mit bis zu 99 Jahren Haft bestraft werden. Die Kammer stimmte am Abend mit der republikanischen Mehrheit für die Neuregelung. Die republikanische Gouverneurin muss das Gesetz noch unterzeichnen. Allerdings wäre selbst dann unwahrscheinlich, dass es auf absehbare Zeit in Kraft tritt. Denn es verstößt gegen ein Urteil des Supreme Courts von 1973, das Abtreibungen in den gesamten USA erlaubt.